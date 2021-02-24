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Между тем. Санкционное шоу Зеленского 24.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 24.02.2021. Санкционное шоу Зеленского
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Между тем с Наталией Метлиной - Санкционное шоу Зеленского (24 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Санкции в отношении сограждан – насколько законно ноу-хау украинского президента? На каких основаниях главу «Оппозиционной платформы «За жизнь» обвиняют в финансировании терроризма?

 

Зачем вводить санкции против крупных промышленных и торговых предприятий, несмотря на потери тысяч рабочих мест и миллионных налоговых поступлений? Почему «Слуга народа» забыл про обещания посадить Порошенко и даже разрешил ему купить новый телеканал?

 

Не объединились ли бывшие враги? И если да, то с какой целью? Чем вызвана срочная зачистка информационного пространства? Уж не готовит ли Зеленский новую войну на Донбассе?

 

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