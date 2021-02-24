Между тем с Наталией Метлиной

Между тем. Что предложил белорусам Лукашенко 15.02.2021

Между тем. Импичмент провалился. Что дальше 16.02.2021

Санкции в отношении сограждан – насколько законно ноу-хау украинского президента? На каких основаниях главу «Оппозиционной платформы «За жизнь» обвиняют в финансировании терроризма?

Зачем вводить санкции против крупных промышленных и торговых предприятий, несмотря на потери тысяч рабочих мест и миллионных налоговых поступлений? Почему «Слуга народа» забыл про обещания посадить Порошенко и даже разрешил ему купить новый телеканал?

Не объединились ли бывшие враги? И если да, то с какой целью? Чем вызвана срочная зачистка информационного пространства? Уж не готовит ли Зеленский новую войну на Донбассе?

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