На что повлияет лишение Навального статуса «узника совести» и при чем здесь колумнистка из RT

С ожогами 70% тела - годен. Истории людей, которые оказываются в армии, несмотря на тяжелые диагнозы

Европейский суд по правам человека потребовал освободить Алексея Навального, и для этого обратился к правилу 39 своего регламента. Это чрезвычайный механизм принятия обеспечительных мер по защите гражданина, к нему обращаются, если жизнь человека находится под угрозой.

Россия ушла в глухой отказ — Минюст назвал требование заведомо невыполнимым, после чего московский суд оставил в силе реальный срок Навальному. У Страсбурга не много рычагов давления, однако есть радикальная мера — исключение из Совета Европы.

Если это произойдет, российские граждане не смогут подавать иски в ЕСПЧ. Екатерина Котрикадзе рассказала подробности о том, чем отказ освободить Навального может обернуться для российско-европейских отношений.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Глупое положение России: как Кремль сам себя заставил отказаться от Запада и пожалел об этом (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.