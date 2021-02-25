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Дождь. Глупое положение России: как Кремль сам себя заставил отказаться от Запада и пожалел об этом 25.02.2021

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Телеканал Дождь 25.02.2021. Глупое положение России: как Кремль сам себя заставил отказаться от Запада и пожалел об этом
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Телеканал Дождь - Глупое положение России: как Кремль сам себя заставил отказаться от Запада и пожалел об этом (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Европейский суд по правам человека потребовал освободить Алексея Навального, и для этого обратился к правилу 39 своего регламента. Это чрезвычайный механизм принятия обеспечительных мер по защите гражданина, к нему обращаются, если жизнь человека находится под угрозой.

 

Россия ушла в глухой отказ — Минюст назвал требование заведомо невыполнимым, после чего московский суд оставил в силе реальный срок Навальному. У Страсбурга не много рычагов давления, однако есть радикальная мера — исключение из Совета Европы.

 

Если это произойдет, российские граждане не смогут подавать иски в ЕСПЧ. Екатерина Котрикадзе рассказала подробности о том, чем отказ освободить Навального может обернуться для российско-европейских отношений.

 

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