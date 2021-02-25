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60 минут 25.02.2021

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60 минут по горячим следам 25.02.2021
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60 минут по горячим следам (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Украины Зеленский назвал Северный поток 2, процитируем, ловушкой для Европы. Зеленский провел переговоры со своим пожалуй лучшим другом президентом Польши, в ходе которых лидеры двух стран договорились как они будут продолжать вставлять палки в колеса строительству Российско-Европейского проекта. План противодействия у них так себе, главная цель это сбор максимального числа союзников, готовых с такой же легкостью отказаться от собственной выгоды.

 

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