60 минут по горячим следам (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. США прогнули на выход из "Северного потока-2" 18 европейских компаний 24.02.2021
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Президент Украины Зеленский назвал Северный поток 2, процитируем, ловушкой для Европы. Зеленский провел переговоры со своим пожалуй лучшим другом президентом Польши, в ходе которых лидеры двух стран договорились как они будут продолжать вставлять палки в колеса строительству Российско-Европейского проекта. План противодействия у них так себе, главная цель это сбор максимального числа союзников, готовых с такой же легкостью отказаться от собственной выгоды.
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