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Навальный LIVE. Как наше государство относится к ветеранам 25.02.2021

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Алексей Навальный LIVE 25.02.2021. Как наше государство относится к ветеранам
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Алексей Навальный LIVE - Как наше государство относится к ветеранам (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Владимир Путин постоянно говорит о важности заботы о ветеранах, о том, что их защита — наш долг. Но в реальности все совсем не так. В реальности ветераны мечтают о домах с центральным отоплением и телевизором. В реальности средняя пенсия ветерана в 2020 году — 34 тысячи рублей.

 

У власти есть деньги на все — яхты, дворцы, столы за миллионы рублей, новые дубинки росгвардейцам —  кроме помощи нуждающимся. Все, что получают ветераны, — видимость заботы, хештеги и батон в подарок.

 

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