Владимир Путин постоянно говорит о важности заботы о ветеранах, о том, что их защита — наш долг. Но в реальности все совсем не так. В реальности ветераны мечтают о домах с центральным отоплением и телевизором. В реальности средняя пенсия ветерана в 2020 году — 34 тысячи рублей.

У власти есть деньги на все — яхты, дворцы, столы за миллионы рублей, новые дубинки росгвардейцам — кроме помощи нуждающимся. Все, что получают ветераны, — видимость заботы, хештеги и батон в подарок.

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