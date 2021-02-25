Телеканал Дождь - «Власть переходит в другие руки»: что ждать элите от послания Путина Федеральному Собранию (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
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24 февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что против страны готовят новые провокации, связанные с борьбой с пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что против России ведется «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями».
Глава государства упомянул и санкционное давление со стороны стран Запада, попытки «вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры» России, а также действия иностранных спецслужб. Обсудили выступление Путина с политологом Глебом Павловским.
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