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Владимир Соловьев назвал чушью сообщения о том, что его зарплата составляет более 52 миллионов рублей в год. Таким образом он отреагировал на появившуюся ранее в ряде СМИ информацию в беседе с Ura.ru.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.