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Соловьёв LIVE. «Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ 25.02.2021

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Соловьёв LIVE 25.02.2021. «Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ
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Соловьёв LIVE - «Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Владимир Соловьев назвал чушью сообщения о том, что его зарплата составляет более 52 миллионов рублей в год. Таким образом он отреагировал на появившуюся ранее в ряде СМИ информацию в беседе с Ura.ru.

 

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