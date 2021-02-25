Соловьёв LIVE - «Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Еще
Владимир Соловьев назвал чушью сообщения о том, что его зарплата составляет более 52 миллионов рублей в год. Таким образом он отреагировал на появившуюся ранее в ряде СМИ информацию в беседе с Ura.ru.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.