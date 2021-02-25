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Дождь. Кризис в Армении: Пашинян и оппозиция митингуют в Ереване. Голосование за памятник на Лубянке 25.02.2021

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Телеканал Дождь 25.02.2021. Кризис в Армении: Пашинян и оппозиция митингуют в Ереване. Голосование за памятник на Лубянке
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Телеканал Дождь - Кризис в Армении: Пашинян и оппозиция митингуют в Ереване. Голосование за памятник на Лубянке (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.

 

Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.

 

25 февраля начался опрос москвичей на тему того, какой лучше памятник установить на Лубянской площади. Причем, предусмотрено лишь два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский, чей монумент с площади перенесли в парк «Музеон» еще в 1991 году. Эта тема обсуждалась на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю в Московской Общественной палате.

 

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