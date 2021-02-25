У всех есть общая ответственность. Можно ли воспитать уважение к ветеранам штрафами и тюрьмой? Как за спор о Сталине или Власове можно угодить за решетку? Вообще это задумывалось как не очень оригинальная и не очень умная шутка. И почему нигилистов и нарушителей это только раззадорит.

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