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Место встречи. Старые раны 25.02.2021

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Место встречи 25.02.2021. Старые раны
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Место встречи - Старые раны (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

У всех есть общая ответственность. Можно ли воспитать уважение к ветеранам штрафами и тюрьмой? Как за спор о Сталине или Власове можно угодить за решетку? Вообще это задумывалось как не очень оригинальная и не очень умная шутка. И почему нигилистов и нарушителей это только раззадорит.

 

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