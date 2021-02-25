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Время покажет 25.02.2021

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Время покажет 25.02.2021
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Время покажет (25 Февраля 2021)

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Время покажет
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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

На Украине депутаты наконец выбрали язык междепутатского общения, и это не мова и не русский, а язык кулаков. Обыск и задержание, арестован частый гость программы Время покажет из Киева. Рада уже готовит законопроект, чтобы четче выявлять врагов народа. США закрывают глаза на украинские репрессии и готовятся ко вводу нового пакета санкций против РФ. Выдержит ли наша экономика отказ от доллара?

 

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