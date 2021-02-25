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Дождь. Протесты в Армении: есть ли шанс у Пашиняна сохранить власть 25.02.2021

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Телеканал Дождь 25.02.2021. Протесты в Армении: есть ли шанс у Пашиняна сохранить власть
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Телеканал Дождь - Протесты в Армении: есть ли шанс у Пашиняна сохранить власть (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

В Армении обострился политический кризис. Улицы Еревана заполнены протестующими — как противниками, так и сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна. Ситуация обострилась после того, как Пашинян дал интервью одному из армянских СМИ, в котором заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года ракетные комплексы «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%».

 

Его слова прокомментировал замначальника Генштаба Тиран Хачатрян и назвал позицию премьера «несерьезной». В ответ Пашинян отправил его в отставку. В Генштабе назвали шаги главы правительства «недальновидными и необоснованными» и потребовали отставки премьера и правительства. Пашинян расценил заявление военных как попытку переворота и отправил в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Марк Григорян, журналист, который находится в Ереване, поделился своим мнением о ситуации. 

 

 

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