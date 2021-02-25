Цифровая школа основана на образовательном стандарте Минобороны США. Это то же самое, как если бы в разгар Великой Отечественной дети учились по учебникам, разработанным в гитлеровской Германии. Как такое стало возможно, разбирается Анна Шафран и эксперты - Сергей Судаков и Олег Григорьев.

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