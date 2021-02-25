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Царьград. Главное. Куда уходят русские деньги: отказаться от доллара, чтобы вложиться в юань 25.02.2021

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Царьград. Главное 25.02.2021. Куда уходят русские деньги: отказаться от доллара, чтобы вложиться в юань
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Царьград. Главное - Куда уходят русские деньги: отказаться от доллара, чтобы вложиться в юань (25 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Российский Минфин вслед за ЦБ решил вложить средства Фонда национального благосостояния в юань. В феврале 15% ликвидной части ФНБ было переведено в китайскую валюту. Доли же мировых резервных валют - доллара и евро - снижены с 45% до 35%.

 

Освободившиеся 20% денежных средств фонда были направлены на покупку юаня, японской иены и британского фунта. Минфин и ЦБ продолжает свою ущербную политику, которая в 2018 году уже принесла существенные убытки России.

 

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