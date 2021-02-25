В студии продолжают наблюдать за развитием событий в Армении, где на улицы Еревана вышли люди с требованием отставки премьер-министра Пашиняна, говорят о том, как на Украине работает новый закон о языке и о тех, кто от него уже успел пострадать, а также обсуждают шокирующие видео из социальных сетей и сексуальный скандал, в центре которого оказался французский актер Жерар Депардье.

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