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Время покажет. Акции протеста в Ереване 25.02.2021

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Видео 25.02.2021. Время покажет. Акции протеста в Ереване
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Видео - Время покажет. Акции протеста в Ереване (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

В студии продолжают наблюдать за развитием событий в Армении, где на улицы Еревана вышли люди с требованием отставки премьер-министра Пашиняна, говорят о том, как на Украине работает новый закон о языке и о тех, кто от него уже успел пострадать, а также обсуждают шокирующие видео из социальных сетей и сексуальный скандал, в центре которого оказался французский актер Жерар Депардье.

 

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