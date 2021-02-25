Решение международной НКО Amnesty International (со штаб-квартирой в Лондоне) лишить Навального статуса узника совести стало для оппозиции очередным ударом в спину со стороны Запада. Нелепые отмазки Amnesty, что они раньше "просто не видели националистических высказываний Навального" не убедили даже самых наивных.

До этого британские и другие западные СМИ объясняли читателям, почему Навальный Западу не друг. Затем ЕС ввел не те санкции, которых требовал российский оппозиционер. Это уже даже не сигнал. Это настоящая атомная тревога для либеральной оппозиции - заграница не поможет.

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