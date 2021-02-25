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Время покажет. Украина: новая стратегия 25.02.2021

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Видео 25.02.2021. Время покажет. Украина: новая стратегия
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Видео - Время покажет. Украина: новая стратегия (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Тема выпуска — заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "сказка о российской агрессии" на Украине позволяет Киеву и его западным партнерам уйти от обсуждения вопроса об ответственных за гражданский конфликт в стране и уклониться от выполнения Минских соглашений.

 

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