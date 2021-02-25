Николай Стариков - Генерал Мороз, локдаун в Техасе и вся правда о зеленой энергетике (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом видеоблоге поговорили о климате в США в связи с полным локдауном в Техасе, который вызвали всего лишь небольшие заморозки. Отметили роль генерала Мороза в истории России, попытались дать прогноз относительно влияния прошедших холодов на политику США , а также обсудили движение «зелёных» в энергетике и их работу в интересах США в парламентах европейских стран.
- О климатических условиях в США
- О роли генерала Мороза в истории
- Изменится ли политика США в связи с морозами
- Почему США не убирают военные базы из Европы со времён Второй мировой
- Как США используют тему «зеленой» энергии
- О сути ветряных генераторов
- Зачем продвигается тема «зелёной» энергетики в Европе
- Почему важна реальная борьба за экологию
- Что с Гретой Тунберг
- Почему среди зелёных так много голубых?
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