В новом видеоблоге поговорили о климате в США в связи с полным локдауном в Техасе, который вызвали всего лишь небольшие заморозки. Отметили роль генерала Мороза в истории России, попытались дать прогноз относительно влияния прошедших холодов на политику США , а также обсудили движение «зелёных» в энергетике и их работу в интересах США в парламентах европейских стран.

- О климатических условиях в США

- О роли генерала Мороза в истории

- Изменится ли политика США в связи с морозами

- Почему США не убирают военные базы из Европы со времён Второй мировой

- Как США используют тему «зеленой» энергии

- О сути ветряных генераторов

- Зачем продвигается тема «зелёной» энергетики в Европе

- Почему важна реальная борьба за экологию

- Что с Гретой Тунберг

- Почему среди зелёных так много голубых?

Смотрите онлайн Николай Стариков Генерал Мороз, локдаун в Техасе и вся правда о зеленой энергетике (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.