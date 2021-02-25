В этом выпуске:

- Нефть подорожала уже до 67 долларов, вслед за ней пошли вверх и цены на бензин;

- Каждая десятая компания в России не переживет этого года;

- На Мосбирже торгуют уже 10 миллионов физлиц;

- Мишустин создал Координационный центр;

- На предприятии Норникеля второе за неделю ЧП;

- Минпромторг снова взялся за импортозамещение;

- В Екатеринбурге предложили создать Русскую республику;

- Колчак поздравил жителей Стерлитамака с днем создания Красной Армии;

- Армянские военные требуют отставки Пашиняна;

- Си Цзиньпин объявил о полной победе Китая над нищетой;

- В Мьянме против военных выступили водители грузовиков;

- Австралийские власти победили Фейсбук и Гугл.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Гонят Пашиняна. Колчак поздравил. Победили нищету! Галопом по Европам (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.