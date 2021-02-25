Константин Сёмин - Гонят Пашиняна. Колчак поздравил. Победили нищету! Галопом по Европам (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
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В этом выпуске:
- Нефть подорожала уже до 67 долларов, вслед за ней пошли вверх и цены на бензин;
- Каждая десятая компания в России не переживет этого года;
- На Мосбирже торгуют уже 10 миллионов физлиц;
- Мишустин создал Координационный центр;
- На предприятии Норникеля второе за неделю ЧП;
- Минпромторг снова взялся за импортозамещение;
- В Екатеринбурге предложили создать Русскую республику;
- Колчак поздравил жителей Стерлитамака с днем создания Красной Армии;
- Армянские военные требуют отставки Пашиняна;
- Си Цзиньпин объявил о полной победе Китая над нищетой;
- В Мьянме против военных выступили водители грузовиков;
- Австралийские власти победили Фейсбук и Гугл.
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