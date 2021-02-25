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Дождь. Алексея Навального этапировали из СИЗО. Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна 25.02.2021

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Телеканал Дождь 25.02.2021. Алексея Навального этапировали из СИЗО. Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна
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Телеканал Дождь - Алексея Навального этапировали из СИЗО. Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

В Армении после отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна обострился политический кризис. Действующий премьер-министр посчитал попыткой переворота заявления Генштаба, в которых действия правительства страны были названы «недальновидными и необоснованными». Конфликт между премьер-министром и военными начался после его заявлений о применении ракетных комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе: Пашинян считает, что они «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

 

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