Глупое положение России: как Кремль сам себя заставил отказаться от Запада и пожалел об этом

В Армении после отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна обострился политический кризис. Действующий премьер-министр посчитал попыткой переворота заявления Генштаба, в которых действия правительства страны были названы «недальновидными и необоснованными». Конфликт между премьер-министром и военными начался после его заявлений о применении ракетных комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе: Пашинян считает, что они «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

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