Как наше государство относится к ветеранам

В эфире «России будущего» Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов рассказывают о судах Навального и его этапировании из СИЗО, а также о новостях по «санитарному делу», громком решении Amnesty International, новой яхте Абрамовича, персональных санкциях против путинского окружения и других важных темах недели.

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Навального этапировали. Россия будет счастливой. Санкции против окружения Путина (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.