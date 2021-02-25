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Навальный LIVE. Навального этапировали. Россия будет счастливой. Санкции против окружения Путина 25.02.2021

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Алексей Навальный LIVE 25.02.2021. Навального этапировали. Россия будет счастливой. Санкции против окружения Путина
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Алексей Навальный LIVE - Навального этапировали. Россия будет счастливой. Санкции против окружения Путина (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

В эфире «России будущего» Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов рассказывают о судах Навального и его этапировании из СИЗО, а также о новостях по «санитарному делу», громком решении Amnesty International, новой яхте Абрамовича, персональных санкциях против путинского окружения и других важных темах недели.

 

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