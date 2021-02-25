Алексей Навальный LIVE - Навального этапировали. Россия будет счастливой. Санкции против окружения Путина (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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В эфире «России будущего» Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов рассказывают о судах Навального и его этапировании из СИЗО, а также о новостях по «санитарному делу», громком решении Amnesty International, новой яхте Абрамовича, персональных санкциях против путинского окружения и других важных темах недели.
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