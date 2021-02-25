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Соловьёв LIVE. Ситуация в Армении. Генштаб призвал к отставке Пашиняна. Бывшие 25.02.2021

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Соловьёв LIVE 25.02.2021. Ситуация в Армении. Генштаб призвал к отставке Пашиняна. Бывшие
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Соловьёв LIVE - Ситуация в Армении. Генштаб призвал к отставке Пашиняна. Бывшие (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — «Бывшие» с Арменом Гаспаряном!

В нашем стриме обсуждаем ситуацию в Армении, где сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.

 

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