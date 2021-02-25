«Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ

В эфире — «Бывшие» с Арменом Гаспаряном!

В нашем стриме обсуждаем ситуацию в Армении, где сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация в Армении. Генштаб призвал к отставке Пашиняна. Бывшие (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.