Соловьёв LIVE - Ситуация в Армении. Генштаб призвал к отставке Пашиняна. Бывшие (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире — «Бывшие» с Арменом Гаспаряном!
В нашем стриме обсуждаем ситуацию в Армении, где сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация в Армении. Генштаб призвал к отставке Пашиняна. Бывшие (25 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.