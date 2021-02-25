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Вести в 20:00 25.02.2021

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Вести в 20:00 25.02.2021
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Вести в 20:00 (25 Февраля 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Сахалинские рыбаки пытались преодолеть раскол между льдинами на снегоходе. В Москве – экстремальное потепление. Военные самолеты над Ереваном: в Армении – резкое ухудшение обстановки. Какие ограничения по COVID-19 готова снять Москва? Новые правила ТО автомобилей отодвигаются на октябрь. Зеленский выбрал националистов: за русский язык можно сесть в тюрьму.

 

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