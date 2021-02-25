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Политическая Россия. У Боинга снова проблемы. А российское авиастроение на подъёме 25.02.2021

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Политическая Россия 25.02.2021. У Боинга снова проблемы. А российское авиастроение на подъёме
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Политическая Россия - У Боинга снова проблемы. А российское авиастроение на подъёме (25 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 25 Февраля 2021

Сразу два инцидента с возгоранием двигателей самолётов марки «Боинг» в полёте имели место лишь за одни сутки на минувшей неделе. Без жертв обошлось чудом – оба лайнера удалось посадить целыми. США и Япония оперативно запретили полёты «Боингов» серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Светлоликая публика сделала вид, что не заметила произошедшего точно так же, как она «не замечает» успехов российского авиастроения.

 

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