Навальный больше не "наш сукин сын" для США? Армен Гаспарян

Сразу два инцидента с возгоранием двигателей самолётов марки «Боинг» в полёте имели место лишь за одни сутки на минувшей неделе. Без жертв обошлось чудом – оба лайнера удалось посадить целыми. США и Япония оперативно запретили полёты «Боингов» серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Светлоликая публика сделала вид, что не заметила произошедшего точно так же, как она «не замечает» успехов российского авиастроения.

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