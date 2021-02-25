«Трусишь? Даю тебе неделю!» Соловьев о зарплате в 52 миллиона рублей и наглой клевете СМИ

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В эфире — «Стена Сосновского»!

ЧТО СКРЫВАЕТ НАВАЛЬНЫЙ? РАСКРЫВАЕМ «ЯВКИ, ПАРОЛИ», СТАВИМ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.

Поговорим об этом в нашем стриме с Риммой Серебряной, Галиной Запорожцевой, Сергеем Карнауховым, Анастасией Поповой и Илиасом Меркури.

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