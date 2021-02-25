Соловьёв LIVE - Что скрывает Навальный? Окончательный диагноз пациенту. Стена Сосновского (25 Февраля 2021)
Опубликовано: 25 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире — «Стена Сосновского»!
ЧТО СКРЫВАЕТ НАВАЛЬНЫЙ? РАСКРЫВАЕМ «ЯВКИ, ПАРОЛИ», СТАВИМ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.
Поговорим об этом в нашем стриме с Риммой Серебряной, Галиной Запорожцевой, Сергеем Карнауховым, Анастасией Поповой и Илиасом Меркури.
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