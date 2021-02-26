Утренний разворот - Плющев и Фельгенгауэр. Живой гвоздь - Николай Бондаренко (26 Февраля 2021)
Опубликовано: 26 Февраля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы».
Вид связи уточняется Ирина Баблоян, журналист “Эха Москвы”.
Николай Бондаренко, депутат саратовской областной думы от КПРФ.
Александр Максович Искандарян, директор Института Кавказа (Ереван).
Илья Барабанов, корреспондент «Русской службы ВВС».
Жанна Немцова, журналист, сооснователь «Фонда Бориса Немцова за свободу».
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