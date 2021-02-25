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Открытый эфир. Угрозы журналистам на Украине и безумная политкорректность 25.02.2021

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Открытый эфир 25.02.2021. Угрозы журналистам на Украине и безумная политкорректность
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Открытый эфир - Угрозы журналистам на Украине и безумная политкорректность (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Чтобы ни капли не попало. Киевские власти заявили, что намерены завершить дамбу-долгострой на Северо-Крымском канале, чтобы полностью перекрыть водоснабжение полуострова.

 

- Один вопрос - и в тюрьму. За госизмену. Репортер Алена Березовская была вынуждена бежать с Украины от преследований СБУ. Вся ее вина лишь в том, что во время интервью с политиком высокого ранга спросила, - «не лучше ли было бы украинцам присоединиться к России?»

 

- Чистосердечное признание Госдепа. Глава пресс-службы дипломатического ведомства США Нед Прайс заявил, что причина неприятия Вашингтоном «Северного потока – 2» - исключительно геополитика и пагубное влияние России на американских партнеров в Европе.

 

- Безумная политкорректность. В ряде американских штатов хотят в корне изменить школьную программу. Чиновники от образования заявляют, что АЛГЕБРА пропагандирует идеи превосходства белой расы!

 

- В ожидании нового фюрера? Правда ли, что либеральная Германия сохраняет в неприкосновенности самые «сакральные» символы гитлеровского правления. Это утверждают нидерландские документалисты в своём фильме о современном Нюрнберге.

 

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