Между тем. Импичмент провалился. Что дальше 16.02.2021

В какие игры играют с нами погода и политики? И что впереди - глобальное потепление или глобальное похолодание? Почему замерз Техас? Как «зеленая энергетика» выключает в домах свет и губит экологию?

Почему российский газ как никогда востребован сегодня в ЕС? К чему приведут новые американские санкции против «Северного потока-2»? И может ли Европе давать советы страна, в которой миллионы жителей сидят сегодня без тепла, воды, еды и электричества?

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