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Между тем. Жертвы «зеленой энергетики» 25.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 25.02.2021. Жертвы «зеленой энергетики»
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Между тем с Наталией Метлиной - Жертвы «зеленой энергетики» (25 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

В какие игры играют с нами погода и политики? И что впереди - глобальное потепление или глобальное похолодание? Почему замерз Техас? Как «зеленая энергетика» выключает в домах свет и губит экологию?

 

Почему российский газ как никогда востребован сегодня в ЕС? К чему приведут новые американские санкции против «Северного потока-2»? И может ли Европе давать советы страна, в которой миллионы жителей сидят сегодня без тепла, воды, еды и электричества?

 

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