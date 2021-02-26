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Навальный LIVE. Адвокат Вадим Кобзев об этапировании Навального 26.02.2021

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Алексей Навальный LIVE 26.02.2021. Адвокат Вадим Кобзев об этапировании Навального
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Алексей Навальный LIVE - Адвокат Вадим Кобзев об этапировании Навального (26 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Вчера вечером стало известно о том, что Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, который приехал к нему на свидание. При этом, никому из родственников до сих пор не сказали, куда повезут Навального.

 

Адвокат Вадим Кобзев о том, насколько законно этапирование Навального до вступления решения суда в силу и о том, что может быть с Алексеем дальше.

 

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