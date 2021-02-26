Вчера вечером стало известно о том, что Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, который приехал к нему на свидание. При этом, никому из родственников до сих пор не сказали, куда повезут Навального.

Адвокат Вадим Кобзев о том, насколько законно этапирование Навального до вступления решения суда в силу и о том, что может быть с Алексеем дальше.

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Адвокат Вадим Кобзев об этапировании Навального (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.