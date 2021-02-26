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С чем связана секретность вокруг этапирования Навального

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Ньюсмейкером недели стала правозащитная организация Amnesty International, а поступком недели большинством голосов признано ее решение лишить Алексея Навального статуса «узника совести».

Эксперты организации ознакомились с высказываниями Навального середины нулевых, нашли их ксенофобными. А дискриминация и звание «узника совести» по уставу организации несовместимы. О том, что не так с этой реакцией — в колонке Юлии Таратуты.

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