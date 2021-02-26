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Дождь. Призрак националиста. Кто на самом деле боится прошлого Алексея Навального 26.02.2021

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Телеканал Дождь 26.02.2021. Призрак националиста. Кто на самом деле боится прошлого Алексея Навального
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Телеканал Дождь - Призрак националиста. Кто на самом деле боится прошлого Алексея Навального (26 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ньюсмейкером недели стала правозащитная организация Amnesty International, а поступком недели большинством голосов признано ее решение лишить Алексея Навального статуса «узника совести».

 

Эксперты организации ознакомились с высказываниями Навального середины нулевых, нашли их ксенофобными. А дискриминация и звание «узника совести» по уставу организации несовместимы. О том, что не так с этой реакцией — в колонке Юлии Таратуты.

 

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