Телеканал Дождь - Призрак националиста. Кто на самом деле боится прошлого Алексея Навального (26 Февраля 2021)
Опубликовано: 26 Февраля 2021
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Ньюсмейкером недели стала правозащитная организация Amnesty International, а поступком недели большинством голосов признано ее решение лишить Алексея Навального статуса «узника совести».
Эксперты организации ознакомились с высказываниями Навального середины нулевых, нашли их ксенофобными. А дискриминация и звание «узника совести» по уставу организации несовместимы. О том, что не так с этой реакцией — в колонке Юлии Таратуты.
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