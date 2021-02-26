Навальный больше не "наш сукин сын" для США? Армен Гаспарян

У Боинга снова проблемы. А российское авиастроение на подъёме

В студии PolitRussia Ярослав Игнатовский, гендиректор аналитического центра "Политген".

- Каким инструментом и в чьих руках станет новая соцсеть Клабхаус?

- Какие платформы популярны у россиян?

- Почему новые соцсети больше привлекают жителей мегаполисов?

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