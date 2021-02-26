Политическая Россия - Выйдут ли люди из комнат Клабхауса на улицы (26 Февраля 2021)
Опубликовано: 26 Февраля 2021
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В студии PolitRussia Ярослав Игнатовский, гендиректор аналитического центра "Политген".
- Каким инструментом и в чьих руках станет новая соцсеть Клабхаус?
- Какие платформы популярны у россиян?
- Почему новые соцсети больше привлекают жителей мегаполисов?
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