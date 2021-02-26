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Политическая Россия. Пашинян, политфутбол, жена и политик. Николай Стариков 26.02.2021

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Политическая Россия 26.02.2021. Пашинян, политфутбол, жена и политик. Николай Стариков
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Политическая Россия - Пашинян, политфутбол, жена и политик. Николай Стариков (26 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

В студии PolitRussia Николай Стариков, член экспертного совета партии «За правду».

 

- Как будут развиваться события в Армении?

- Позиция России
- Можно ли назвать Тихановскую завершённым проектом?
- О действиях государства в отношении Навального
- Чем занимаются Волков и другие сотрудники ФБК сегодня, какие планы?
- Как связаны Amnesty International и британская разведка?

 

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