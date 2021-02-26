Кризис в Армении, баррикады у здания парламента, что ждет Пашиняна? Репрессии на Украине продолжаются, телеканалы снова под прицелом, кому закроют рот на этот раз? Битва за трансгендеров в американском конгрессе, итоги гей-пропаганды на Западе, кто теперь определяет пол ребенка?

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