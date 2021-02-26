Это гарантия, это мир, это безопасность. Почему брутальный Нагиев с ужасом отзывается об армии? Я съел за эти годы метров двадцать селедки соленой. Какие любимцы публики скрывают уклонение от службы? А как ты откосил от армии? Законно. И стоит ли возрождать в Российской армии Советские порядки? В школах ребят практически не мотивируют, не готовят к службе.

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