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В центре событий с Анной Прохоровой 26.02.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (26 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ведущие: Анна Прохорова

На этой неделе появилось множество советов как нам обустроить Россию, преимущественно на Американском английском. В частности, бывший посол США в России представил целый доклад, в котором объясняет, как русским возродить свою страну. Сейчас Россия, чтобы вы знали, в упадке, а ориентироваться надо на конец восьмидесятых и девяностые, когда и произошли, как считает посол, в лучшую сторону.

 

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