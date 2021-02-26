Николай Стариков - Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов (26 Февраля 2021)
Опубликовано: 26 Февраля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Новый выпуск видеоблога посвящён вопросу возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на его законное историческое место – Лубянскую площадь.
С 25 февраля по 5 марта на сайте «Активный гражданин» проходит голосование, подготовленное при участии видных либералов и вносящее раскол в ряды патриотов.
Призываю всех неравнодушных жителей Москвы проголосовать за памятник Дзержинскому!
- О голосовании на сайте «Активный гражданин»
- Почему нужно вернуть памятник Дзержинскому на его место
- О заслугах Н.И.Пирогова
- О мавзолее Пирогова
- Кто и зачем стравливает патриотов
- Наступило ли время вернуть памятник Дзержинскому на его законное место?
- О необходимости договора между условно «белыми» и условно «красными» патриотами
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