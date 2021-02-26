Генерал Мороз, локдаун в Техасе и вся правда о зеленой энергетике

Новый выпуск видеоблога посвящён вопросу возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на его законное историческое место – Лубянскую площадь.

С 25 февраля по 5 марта на сайте «Активный гражданин» проходит голосование, подготовленное при участии видных либералов и вносящее раскол в ряды патриотов.

Призываю всех неравнодушных жителей Москвы проголосовать за памятник Дзержинскому!

- О голосовании на сайте «Активный гражданин»

- Почему нужно вернуть памятник Дзержинскому на его место

- О заслугах Н.И.Пирогова

- О мавзолее Пирогова

- Кто и зачем стравливает патриотов

- Наступило ли время вернуть памятник Дзержинскому на его законное место?

- О необходимости договора между условно «белыми» и условно «красными» патриотами

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Смотрите онлайн Николай Стариков Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.