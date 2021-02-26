Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов 26.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 26.02.2021. Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов
26.02.2021 25.02.2021 24.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 21.02.2021 21.02.2021 19.02.2021 19.02.2021 18.02.2021
Еще

Николай Стариков - Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов (26 Февраля 2021)

25 просмотров
2
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Новый выпуск видеоблога посвящён вопросу возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на его законное историческое место – Лубянскую площадь. 
С 25 февраля по 5 марта на сайте «Активный гражданин» проходит голосование, подготовленное при участии видных либералов и вносящее раскол в ряды патриотов. 
Призываю всех неравнодушных жителей Москвы проголосовать за памятник Дзержинскому!

 

- О голосовании на сайте «Активный гражданин»
- Почему нужно вернуть памятник Дзержинскому на его место
- О заслугах Н.И.Пирогова
- О мавзолее Пирогова
- Кто и зачем стравливает патриотов
- Наступило ли время вернуть памятник Дзержинскому на его законное место?
- О необходимости договора между условно «белыми» и условно «красными» патриотами
- Подписывайтесь на канал.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Памятник
26 Февраля 2021, 20:09
Дзержинскому надо поставить в центре Варшавы. Он перебил столько русских, что поляки возьмут его к себе с огромным удовольствием.
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу