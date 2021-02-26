Царьград. Главное - Фактор Гейтса: натуральное запретить, перейти на синтетическое мясо (26 Февраля 2021)
Опубликовано: 26 Февраля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Миллиардер Билл Гейтс считает, что человечеству пора отказаться от натурального и перейти на синтетику. Олигарх написал статью в MIT Technology Review, в которой провозгласил, что богатые страны обязаны полностью отказаться от потребления натурального и перейти на синтетическое мясо.
Таким способом Гейтс намерен решить проблему выбросов коровами т.н. «парниковых газов». При этом, олигарх заявляет, что надо приготовиться к тому, что синтетика никогда не будет окупаться. Инициативы Гейтса не случайны. В узких кругах широко известно, что он является одним из крупнейших инвесторов в рынок синтетическое мяса.
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