В этом выпуске:

- Доля просроченных микрокредитов в России выросла почти до 40 процентов;

- Дыра в бюджетах российских регионов разрослась до 14-летнего максимума;

- Российский бюджет недополучил порядка 100 миллиардов рублей таможенных платежей;

- Банкротящийся завод микроэлектроники Ангстрем-Т оценили в 8,5 миллиардов рублей;

- Маск отказывается от никеля;

- Минприроды нашло, где взять деньги на рекультивацию мусорных полигонов;

- Армия США по приказу Байдена разбомбила здание в Сирии;

- В Европе могут появиться сертификаты о вакцинации;

- В Мариуполе сотрудники судоремонтного завода перекрыли дорогу;

- Узбекистан ищет консультантов, чтобы начать масштабную приватизацию;

- У Макдональдс есть собственная разведка, которая следит за теми, кто требует повышения зарплаты.

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