Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Разведка Макдональдса. ЦРУ на расслабоне. Ковидный аусвайс. Галопом по Европам 26.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 26.02.2021. Разведка Макдональдса. ЦРУ на расслабоне. Ковидный аусвайс. Галопом по Европам
26.02.2021 25.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 20.02.2021 20.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 17.02.2021
Еще

Константин Сёмин - Разведка Макдональдса. ЦРУ на расслабоне. Ковидный аусвайс. Галопом по Европам (26 Февраля 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 26 Февраля 2021

В этом выпуске:
- Доля просроченных микрокредитов в России выросла почти до 40 процентов;
- Дыра в бюджетах российских регионов разрослась до 14-летнего максимума;
- Российский бюджет недополучил порядка 100 миллиардов рублей таможенных платежей;
- Банкротящийся завод микроэлектроники Ангстрем-Т оценили в 8,5 миллиардов рублей;
- Маск отказывается от никеля;
- Минприроды нашло, где взять деньги на рекультивацию мусорных полигонов;
- Армия США по приказу Байдена разбомбила здание в Сирии;
- В Европе могут появиться сертификаты о вакцинации;
- В Мариуполе сотрудники судоремонтного завода перекрыли дорогу;
- Узбекистан ищет консультантов, чтобы начать масштабную приватизацию;
- У Макдональдс есть собственная разведка, которая следит за теми, кто требует повышения зарплаты.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Разведка Макдональдса. ЦРУ на расслабоне. Ковидный аусвайс. Галопом по Европам (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу