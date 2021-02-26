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Время покажет. Политический кризис в Армении 26.02.2021

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Видео 26.02.2021. Время покажет. Политический кризис в Армении
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Видео - Время покажет. Политический кризис в Армении (26 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

В центре внимания ситуация в Армении, где на улицы Еревана вышли люди, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Также эксперты обсуждают новость о том, что правозащитники из Amnesty International перестали считать Алексея Навального узником совести и последние политические события на Украине — законопроекты о наказании за коллаборационизим и призывы распустить “Партию Шария”  и “Оппозиционную платформу за жизнь” .

 

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