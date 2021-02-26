Эксперты “Время покажет” продолжают обсуждать политический кризис в Армении и беспорядки на улицах Еревана, пытаются разобраться, почему Алексея Навального лишили статуса “узника совести” и говорят о новом законе, принятом в конгрессе США, о равных правах для всех сексуальных меньшинств.

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Статус Алексея Навального (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.