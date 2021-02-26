Песков «не в курсе». Путин не называет Навального по имени. Реакция Кремля на расследование о дворце

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

Ситуация в Армении. Армия против Пашиняна. Последствия предательства Пашиняна. Не смешите наши «Искандеры»

Голосование по памятнику на Лубянке: кто стоит за расколом общества?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация в Армении. Армия против Пашиняна. Голосование по памятнику на Лубянке. СМЕРШ (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.