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Соловьёв LIVE. Ситуация в Армении. Армия против Пашиняна. Голосование по памятнику на Лубянке. СМЕРШ 26.02.2021

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Соловьёв LIVE 26.02.2021. Ситуация в Армении. Армия против Пашиняна. Голосование по памятнику на Лубянке. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Ситуация в Армении. Армия против Пашиняна. Голосование по памятнику на Лубянке. СМЕРШ (26 Февраля 2021)

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Опубликовано: 26 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

 

Ситуация в Армении. Армия против Пашиняна. Последствия предательства Пашиняна. Не смешите наши «Искандеры»
Голосование по памятнику на Лубянке: кто стоит за расколом общества?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация в Армении. Армия против Пашиняна. Голосование по памятнику на Лубянке. СМЕРШ (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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