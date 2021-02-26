Сенат. Онкозаболевания, частные дома престарелых и инвестиции для Дальнего Востока 05.02.2021

Итоги встречи руководства Совета Федерации с председателем правительства РФ комментирует вице-спикер СФ Николай Журавлев. Почему возникла необходимость создания международной конвенции о невмешательстве в суверенные дела государств и особенности концепции ее проекта.

Тему комментируют сенаторы Константин Косачев и Андрей Климов. Об открытии зимней сессии ПА ОБСЕ рассказывает сенатор Владимир Джабаров. Какие изменения планируются в службе занятости? Как онлайн-технологии помогут улучшить поиск работы? Интервью с сенатором Инной Святенко. Как повысить безопасность рыбной пищевой продукции и довести ее до общемировых стандартов?

Комментарий сенатора Сергея Митина. Что готовят законодатели для развития ДОССАФ на ближайшие годы? Рассказывает сенатор Валерий Усатюк. А также в выпуске: специальный репортаж о Дороге жизни.

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