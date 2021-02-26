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Международное обозрение 26.02.2021

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Международное обозрение 26.02.2021
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Международное обозрение (26 Февраля 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 27 Февраля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Кризис Республиканской партии США. Группа раскольников хочет сместить Трампа с политического Олимпа. Правда его популярность среди рядовых членов все еще остаётся высокой. Как конспирологические теории влияют на политику. Китай победил бедность.

 

В год столетия КПК об этом официально заявили на политическом уровне. При этом курс на развитие рыночных отношений остается приоритетным. Техногенные катастрофы – в чем опасность человеческой мысли.

 

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