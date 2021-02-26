Международное обозрение (26 Февраля 2021)
Опубликовано: 27 Февраля 2021
Ведущие: Евгений Примаков
Еще
Кризис Республиканской партии США. Группа раскольников хочет сместить Трампа с политического Олимпа. Правда его популярность среди рядовых членов все еще остаётся высокой. Как конспирологические теории влияют на политику. Китай победил бедность.
В год столетия КПК об этом официально заявили на политическом уровне. При этом курс на развитие рыночных отношений остается приоритетным. Техногенные катастрофы – в чем опасность человеческой мысли.
Смотрите онлайн Международное обозрение (26 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.