Соловьёв LIVE - Александр Сосновский: монолог. Премьера (27 Февраля 2021)
Опубликовано: 27 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Песков «не в курсе». Путин не называет Навального по имени. Реакция Кремля на расследование о дворце
Еще
Как вы оказались на ТВ? Есть волнение перед эфиром?
Чьё мнение разделяете?
Служили в армии? Чем для вас была армия?
Самое сильное впечатление об армии? Чем занимались после армии?
Как началась ваша карьера? Почему именно медицина?
Почему переехал в Германию? Вы владели немецким языком?
Немецкий язык стал родным?
Как скоро нашли работу? Хватало на жизнь?
Какой вы в работе?
Хотели вернуться на родину? Как ваш ребенок воспринял переезд?
Сравнение русской ментальности с немецкой. В чем мы похожи?
Как появилась система Сосновского? У вас строгая диета?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Александр Сосновский: монолог. Премьера (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.