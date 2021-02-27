Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Александр Сосновский: монолог. Премьера 27.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 27.02.2021. Александр Сосновский: монолог. Премьера
27.02.2021 26.02.2021 26.02.2021 25.02.2021 25.02.2021 25.02.2021 25.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Александр Сосновский: монолог. Премьера (27 Февраля 2021)

160 просмотров
9
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 27 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как вы оказались на ТВ? Есть волнение перед эфиром?
Чьё мнение разделяете?
Служили в армии? Чем для вас была армия?
Самое сильное впечатление об армии? Чем занимались после армии?
Как началась ваша карьера? Почему именно медицина?
Почему переехал в Германию? Вы владели немецким языком?
Немецкий язык стал родным?
Как скоро нашли работу? Хватало на жизнь?
Какой вы в работе? 
Хотели вернуться на родину? Как ваш ребенок воспринял переезд?
Сравнение русской ментальности с немецкой. В чем мы похожи?
Как появилась система Сосновского? У вас строгая диета?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Александр Сосновский: монолог. Премьера (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу