Телеканал Дождь - Спецоперация «Забвение»: как Навальный пошел по этапу и перешел на новый уровень борьбы с Путиным (27 Февраля 2021)
Опубликовано: 27 Февраля 2021
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На неделе международная правозащитная организация Amnesty International лишила Алексея Навального статуса «узника совести», а сегодня стало известно, что его тайно этапировали из «Матросской тишины», и куда — пока неизвестно. В своей колонке Михаил Фишман размышляет о политической эволюции Навального и операции Кремля по забвению политика.
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