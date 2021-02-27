«Меня не останавливают ни фамилия, ни страхи»: Поклонская о проверке активов Ротенберга в Крыму

На неделе международная правозащитная организация Amnesty International лишила Алексея Навального статуса «узника совести», а сегодня стало известно, что его тайно этапировали из «Матросской тишины», и куда — пока неизвестно. В своей колонке Михаил Фишман размышляет о политической эволюции Навального и операции Кремля по забвению политика.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Спецоперация «Забвение»: как Навальный пошел по этапу и перешел на новый уровень борьбы с Путиным (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.