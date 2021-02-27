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Дождь. Спецоперация «Забвение»: как Навальный пошел по этапу и перешел на новый уровень борьбы с Путиным 27.02.2021

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Телеканал Дождь 27.02.2021. Спецоперация «Забвение»: как Навальный пошел по этапу и перешел на новый уровень борьбы с Путиным
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Телеканал Дождь - Спецоперация «Забвение»: как Навальный пошел по этапу и перешел на новый уровень борьбы с Путиным (27 Февраля 2021)

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Опубликовано: 27 Февраля 2021

На неделе международная правозащитная организация Amnesty International лишила Алексея Навального статуса «узника совести», а сегодня стало известно, что его тайно этапировали из «Матросской тишины», и куда — пока неизвестно. В своей колонке Михаил Фишман размышляет о политической эволюции Навального и операции Кремля по забвению политика.

 

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