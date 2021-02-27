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В крупных городах России начались акции памяти политика Бориса Немцова, убитого на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Пока о задержаниях не сообщалось. Полиция присутствует у мемориалов, к которым возлагают цветы, но не мешает собравшимся.



На Большом Москворецком мосту в Москве полиция отделила пешеходную зону от проезжей части металлическими ограждениями. Одну из лестниц вблизи мемориала также перекрыла полиция. К мемориалу возложили цветы послы США, Германии, Чехии и Латвии, сообщил корреспондент Дождя.



Акции памяти Бориса Немцова проходят в городах России ежегодно с 2015 года. В 2021 году из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений организаторы самого массового московского марша отказались от шествия, но попросили мэрию не мешать возложению цветов к мемориалу. Илья Яшин сказал «Открытым медиа», что в мэрии не возражают против такого формата памятной акции. 19 февраля полиция в очередной раз зачистила мемориал на Большом Москворецком мосту, дежуривших там активистов задержали.



Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Виновным в его убийстве признали бывшего бойца батальона «Север» Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Заказчик убийства не установлен.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Годовщина убийства Бориса Немцова. Акции памяти. Спецэфир (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.