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Задело. Западное соревнование в пропаганде против России 30.01.2021

Задело. Гнев, беспомощность и отчаяние в странах Европы 13.02.2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о двойных стандартах и лицемерии со стороны западных дипломатов и политиков, об информационной атаке на Россию, а также прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ России.

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