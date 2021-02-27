Задело с Николаем Петровым - Двойные стандарты и информационная кампания против России (27 Февраля 2021)
Опубликовано: 27 Февраля 2021
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Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о двойных стандартах и лицемерии со стороны западных дипломатов и политиков, об информационной атаке на Россию, а также прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ России.
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