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Задело. Двойные стандарты и информационная кампания против России 27.02.2021

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Задело с Николаем Петровым 27.02.2021. Двойные стандарты и информационная кампания против России
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Задело с Николаем Петровым - Двойные стандарты и информационная кампания против России (27 Февраля 2021)

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Задело
Задело
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Опубликовано: 27 Февраля 2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о двойных стандартах и лицемерии со стороны западных дипломатов и политиков, об информационной атаке на Россию, а также прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ России.

 

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