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В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили события в Армении, отставку Пашиняна, сдачу Навального и Тихановской их западными кураторами, а также связь между Amnesty International и британской разведкой.

-​ Как будут развиваться события в Армении?

-​ Позиция России

-​ Можно ли назвать Тихановскую завершённым проектом?

- О действиях государства в отношении Навального

- Чем занимаются Волков и другие сотрудники ФБК сегодня, какие планы?

-​ Как связаны Amnesty International и британская разведка?

Смотрите онлайн Николай Стариков Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.