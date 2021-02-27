Николай Стариков - Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская (27 Февраля 2021)
Опубликовано: 27 Февраля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили события в Армении, отставку Пашиняна, сдачу Навального и Тихановской их западными кураторами, а также связь между Amnesty International и британской разведкой.
- Как будут развиваться события в Армении?
- Позиция России
- Можно ли назвать Тихановскую завершённым проектом?
- О действиях государства в отношении Навального
- Чем занимаются Волков и другие сотрудники ФБК сегодня, какие планы?
- Как связаны Amnesty International и британская разведка?
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