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Дождь. «Убийство Немцова стало развилкой». Глеб Павловский о том, как власть поняла, что теперь можно все 27.02.2021

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Телеканал Дождь 27.02.2021. «Убийство Немцова стало развилкой». Глеб Павловский о том, как власть поняла, что теперь можно все
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Телеканал Дождь - «Убийство Немцова стало развилкой». Глеб Павловский о том, как власть поняла, что теперь можно все (27 Февраля 2021)

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Опубликовано: 27 Февраля 2021

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Каждый год в этот день проходят акции его памяти. Сегодня на месте убийства политика проходит мемориальная акция с возложением цветов, «Марш Немцова» не состоялся из-за карантинных ограничений.

 

Акция состоялась и у дома политика в Ярославле — он был депутатом местной областной думы с 2013 года до своей смерти. В эфире Дождя политолог Глеб Павловский рассказал о том, как убийство Немцова повлияло на политическую обстановку в стране.

 

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