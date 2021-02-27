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Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Каждый год в этот день проходят акции его памяти. Сегодня на месте убийства политика проходит мемориальная акция с возложением цветов, «Марш Немцова» не состоялся из-за карантинных ограничений.

Акция состоялась и у дома политика в Ярославле — он был депутатом местной областной думы с 2013 года до своей смерти. В эфире Дождя политолог Глеб Павловский рассказал о том, как убийство Немцова повлияло на политическую обстановку в стране.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Убийство Немцова стало развилкой». Глеб Павловский о том, как власть поняла, что теперь можно все (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.