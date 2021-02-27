Спецоперация «Забвение»: как Навальный пошел по этапу и перешел на новый уровень борьбы с Путиным

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Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, сообщил портал «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН, а также источники «Медиазоны» и ТАСС.



По словам собеседника «Ярновостей», сейчас Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, в ближайшее время его доставят в колонию.



Источник «Медиазоны» рассказал, что оппозиционер еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области, и его везут в ИК-2.



ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Навального доставили во Владимирскую область, он будет отбывать наказание в ИК-2 Покрова.

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