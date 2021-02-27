Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Жесткие условия и строгий режим». Что известно о колонии, в которую этапировали Навального 27.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 27.02.2021. «Жесткие условия и строгий режим». Что известно о колонии, в которую этапировали Навального
27.02.2021 27.02.2021 27.02.2021 27.02.2021 27.02.2021 27.02.2021 26.02.2021 26.02.2021 26.02.2021 26.02.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Жесткие условия и строгий режим». Что известно о колонии, в которую этапировали Навального (27 Февраля 2021)

44 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 27 Февраля 2021

Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, сообщил портал «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН, а также источники «Медиазоны» и ТАСС.


По словам собеседника «Ярновостей», сейчас Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, в ближайшее время его доставят в колонию. 


Источник «Медиазоны» рассказал, что оппозиционер еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области, и его везут в ИК-2.


ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Навального доставили во Владимирскую область, он будет отбывать наказание в ИК-2 Покрова.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Жесткие условия и строгий режим». Что известно о колонии, в которую этапировали Навального (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу