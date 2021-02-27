Выйдут ли люди из комнат Клабхауса на улицы

Откровенная манипуляция – вот чем выступают попытки российских «системных либералов» воспрепятствовать возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Омерзительные лжецы Венедиктов и Швыдкой специально выбрали для противопоставления Феликсу Дзержинскому русского святого – князя Александра Невского. И теперь пытаются сыграть в старинную игру «разделяй и властвуй», чтобы расколоть российское общество и сохранить позиции, завоёванные либердой при Ельцине.

Смотрите онлайн Политическая Россия Либералы раскалывают общество, противопоставляя Невского Дзержинскому (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.