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Политическая Россия. Либералы раскалывают общество, противопоставляя Невского Дзержинскому 27.02.2021

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Политическая Россия 27.02.2021. Либералы раскалывают общество, противопоставляя Невского Дзержинскому
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Политическая Россия - Либералы раскалывают общество, противопоставляя Невского Дзержинскому (27 Февраля 2021)

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Опубликовано: 27 Февраля 2021

Откровенная манипуляция – вот чем выступают попытки российских «системных либералов» воспрепятствовать возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Омерзительные лжецы Венедиктов и Швыдкой специально выбрали для противопоставления Феликсу Дзержинскому русского святого – князя Александра Невского. И теперь пытаются сыграть в старинную игру «разделяй и властвуй», чтобы расколоть российское общество и сохранить позиции, завоёванные либердой при Ельцине.

 

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