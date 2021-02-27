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Соловьёв LIVE. Ольга - русская балерина и первая жена Пабло Пикассо. «С мамой о прекрасном» 27.02.2021

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Соловьёв LIVE 27.02.2021. Ольга - русская балерина и первая жена Пабло Пикассо. «С мамой о прекрасном»
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Соловьёв LIVE - Ольга - русская балерина и первая жена Пабло Пикассо. «С мамой о прекрасном» (27 Февраля 2021)

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Опубликовано: 27 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Выпуск рубрики Инны Соловьёвой «С мамой о прекрасном» посвящён первой жене Пабло Пикассо, русской балерине Ольге Хохловой.

 

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