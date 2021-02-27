Соловьёв LIVE - Ольга - русская балерина и первая жена Пабло Пикассо. «С мамой о прекрасном» (27 Февраля 2021)
Опубликовано: 27 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Песков «не в курсе». Путин не называет Навального по имени. Реакция Кремля на расследование о дворце
Еще
Выпуск рубрики Инны Соловьёвой «С мамой о прекрасном» посвящён первой жене Пабло Пикассо, русской балерине Ольге Хохловой.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ольга - русская балерина и первая жена Пабло Пикассо. «С мамой о прекрасном» (27 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.